В Крыму лишили полномочий депутата сельсовета

По требованию подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма, прекращены полномочия депутата Совхозненского сельского совета (в красноперекопском районе – КР), не подавшего сведения о доходах. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что один из депутатов Совхозненского сельского совета указанные сведения не подал. Ввиду выявления коррупционного правонарушения межрайонный прокурор внес в адрес Совхозненского сельского совета представление. По результатам его рассмотрения досрочно прекращены полномочия депутата, не выполнившего требования антикоррупционного законодательства», – говорится в сообщении.

Имя депутата не подавшего сведения о доходах в ведомстве не сообщают.