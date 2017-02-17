Осужденного по «делу Хизб ут-Тахрир» перевели в российскую колонию в Кургане – родные

Осужденный по «делу Хизб ут-Тахрир» Рустем Ваитов прибыл в колонию №1 города Курган Курганской области Уральского федерального округа России. Об этом 17 февраля сообщает QirimInfo со ссылкой на маму осужденного Зарему Ваитову.

«Вчера мне позвонила женщина из Кургана. Курган – это место, куда он прибыл уже окончательно. Он прибыл раньше, но звонили вчера. Колония №1. Меня успокоило то, что она находится в самом городе, а не где-то в тайге», – сообщила она.

Согласно решению российского суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.