Порошенко и Тиллерсон обсудили вопрос территориальной целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко, находясь с визитом в Германии, провел телефонный разговор с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, президент и Госсекретарь обсудили вопрос возобновления территориальной целостности Украины, включая Крым.

«Со своей стороны, Госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне и подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей. Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций», – написал Цеголко.

По словам пресс-секретаря, Порошенко пригласил Рекса Тиллерсона посетить с визитом Украину.

16 февраля Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров встретились на саммите «Группы 20» (G20) в немецком Бонне. Тиллерсон заявил Лаврову, что Кремль должен соблюдать свои обязательства в отношении Украины в случае сотрудничества между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа.