Россия плохо подготовила аргументацию по оправданию аннексии Крыма – журналист

Россия плохо подготовила аргументацию по оправданию аннексии Крыма для международного сообщества. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказала журналист Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.

Так она прокомментировала сравнение аннексии Крыма Россией с признанием независимости Косово Западом.

«В какой-то момент получилось так, что российская пропаганда навязала дискуссию о схожести проблем Крыма и Косово. В 2014 году сам Владимир Путин об этом заявил и дальше пошла эта дискуссия, хотя, конечно она очень искусственная», – сказала Петровская.

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Журналист подчеркнула, что Косово получило независимость от Сербии, а вот Крым был аннексирован Россией.

«Россия когда выступала со своей аргументацией по Крыму, мне кажется, была плохо подготовлена, я понимаю, что все развивалось очень быстро и не было у России времени подготовить аргументацию и был использован случай Косово. Однако его можно использовать в случаях, когда речь идет о независимости, но Крым не получил независимости и находится в составе России, или Россия считает Крым частью своей территории. Косово никем не присоединено, не вошло в состав какого-то государства, Косово никто не аннексировал – Косово получило независимость», – заметила Петровская.

Девять лет назад, 17 февраля 2008 года, парламент Косово в одностороннем порядке принял декларацию независимости от Сербии.

Конфликт между православными сербами и албанцами-мусульманами в Косово начался после раздела земель по окончанию Второй мировой войны и присоединения края к Югославии.

В 2010 году, Международный суд ООН в Гааге признал законным провозглашение независимости Косово.

Ранее один из наиболее уважаемых британских экспертов по России, бывший московский корреспондент газеты «Guardian» Мэри Дежевски заявила в статье в журнале «Tablet», что Россия может пойти на признание независимости Косово в рамках более широкого соглашения с Вашингтоном после победы Дональда Трампа. Негласно предполагается, что в ответ США согласится с российским статусом Крыма. Российские эксперты, со своей стороны, отвергают возможность такой сделки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».