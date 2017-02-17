В Ялте сообщают об аварийных отключениях света

Все отключения света в Ялте являются аварийными, которые особенно происходят в пиковые часы нагрузки. Об этом рассказал начальник Ялтинского РЭС ГУП «Крымэнерго» Константин Лаенко, сообщает пресс-служба российской администрации города.

«В связи с большой нагрузкой на сети, связанной с похолоданием, бывают аварийные отключения, которые особенно часто случаются в пиковые часы: утром с 8.00 до 12.00 и вечером с 17.00 до 21.00», – отметил Лаенко.

По словам российского главы города Андрея Ростенко, отключения света связаны с ухудшением погодных условий, в частности, из-за похолодания.

С усилением холодов в Крыму снова обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.