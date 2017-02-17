Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Порошенко: смягчение санкций против России будет способствовать дальнейшей агрессии

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

Смотреть комментарии

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций против Москвы, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма.

«Ничто так не отрезвит Москву как решительность Запада в обеспечении соблюдения красных линий путем жестких санкций. Санкции – наш актив, а не ответственность. Они являются проявлением нашей силы, если они останутся в силе. Но они будут проявлением нашей слабости, если отвести их назад. Остановка дипломатического давления на Россию или смягчения санкций прежде чем Россия выйдет из Донбасса и Крыма – будет способствовать дальнейшей агрессии», – заявил Порошенко 17 февраля во время выступления на Мюнхенской сфере безопасности конференции.

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Киев и Запад не признают этого и считают полуостров и в дальнейшем украинской территории.

Также Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы».

Из-за агрессии России против Украины Запад ввел ряд санкций против Москвы.

Положительные отзывы президента США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина вызвали опасения относительно будущего санкций против Москвы.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG