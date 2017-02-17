Порошенко: смягчение санкций против России будет способствовать дальнейшей агрессии

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций против Москвы, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма.

«Ничто так не отрезвит Москву как решительность Запада в обеспечении соблюдения красных линий путем жестких санкций. Санкции – наш актив, а не ответственность. Они являются проявлением нашей силы, если они останутся в силе. Но они будут проявлением нашей слабости, если отвести их назад. Остановка дипломатического давления на Россию или смягчения санкций прежде чем Россия выйдет из Донбасса и Крыма – будет способствовать дальнейшей агрессии», – заявил Порошенко 17 февраля во время выступления на Мюнхенской сфере безопасности конференции.

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Киев и Запад не признают этого и считают полуостров и в дальнейшем украинской территории.

Также Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы».

Из-за агрессии России против Украины Запад ввел ряд санкций против Москвы.

Положительные отзывы президента США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина вызвали опасения относительно будущего санкций против Москвы.