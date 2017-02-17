Задержанный за митинг в Крыму пророссийский активист написал жалобу в прокуратуру

В Крыму пророссийский активист Юрий Белов написал жалобу в подконтрольную Кремлю прокуратуру полуострова после задержания его полицией во время проведения одиночного пикета у входа в здание прокуратуры Симферополя, сообщает Илья Большедворов.

В своей жалобе Белов требует провести законность создания «народного ополчения» Крыма, проверить законность действий сотрудников «Центра Э», а также принять меры «к недопущению, дальнейшего нарушения законодательства о проведении публично массовых мероприятий администрацией города Симферополя».

Один из пророссийских крымских активистов Юрий Белов и атаман так называемого Крымского казачества Сергей Акимов были задержаны 7 февраля во время проведения одиночного пикета у входа в здание прокуратуры Симферополя.

По словам пророссийского активиста Ильи Большедворова, после прекращенного 6 февраля сотрудниками российской полиции пикета «Украденный Симферополь – Доска позора» один из активистов, в прошлом участник «крымской весны» Юрий Белов принял решение провести пикет у входа в здание прокуратуры Симферополя.