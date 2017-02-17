В Щелкино объявили конкурс на должность главы горадминистрации

В Щелкино объявили конкурс на замещение вакантной должности главы российской администрации города. Соответствующее решение размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Щелкино.

Согласно решению, прием документов на конкурс продлится с 17 февраля по 3 марта.

«Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие установленным действующим законодательством требованиям к должности главы администрации города Щелкино», – отмечается в документе.

В середине ноября 2016 года главу Щелкино Татьяну Ерманову обвинили «в нецелевом расходовании бюджетных средств», отстранили от должности и дали полтора часа на передачу дел.

21 января подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Крыма удовлетворил иск Щелкинского городского совета о досрочном расторжении трудового контракта с экс-главой города Татьяной Ермановой.