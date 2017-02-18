В Крыму назначили исполняющего обязанности главы Госстройнадзора

В Крыму 17 февраля назначили временно исполняющего обязанности главы российского Госстройнадзора полуострова Наримана Исаева. Соответствующий указ подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова размещен на официальном портале правительства.

Накануне 16 февраля Аксенов анонсировал отстранение от должности начальника крымской службы государственного строительного надзора (Госстройнадзор) Сергея Тимощенко.

Ранее Нариман Исаев был в должности заместителя главы администрации аннексированного Симферополя.

Нариман Исаев уроженец Нижнечирчикского района Ташкентской области УзССР. С 2000 по 2005 годы занимал различные должности в управлениях юстиций разных районов Крыма. В 2010 году стал судьей постоянно действующего третейского суда АР Крым, с 2014 по 2015 – судьей постоянно действующего Высшего арбитражного третейского суда.