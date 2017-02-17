Россия убивает украинцев для проверки администрации Трампа – Маккейн

Американский сенатор-республиканец от штаба Аризона Джон Маккейн объясняет ухудшение ситуации на Донбассе тем, что Россия пока испытывает администрацию президента США Дональда Трампа.

«Русские убивают украинцев ежедневно. Они их убивают. Я считаю, что ситуация ухудшается, поскольку это время для тестирования администрации Трампа», – заявил Маккейн 17 февраля во время выступления на ежегодной Мюнхенской конференции в сфере безопасности.

«Мы выиграли холодную войну из-за значительных оборонительные возможности. НАТО было основой этого. Мы также смогли выиграть благодаря Радио Свободная Европа и «Голосу Америки», – подчеркнул Джон Маккейн.

Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе резко обострилась в конце января.

На протяжении последних недель Джон Маккейн минимум дважды призвал Дональда Трампа предоставить Украине летальную оружие.

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Киев и Запад не признают этого и считают полуостров и в дальнейшем украинской территории.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы».

Из-за агрессии России против Украины Запад ввел ряд санкций против Москвы.

Положительные отзывы президента США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина вызвали опасения относительно будущего санкций против Москвы.