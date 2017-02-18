Ялтинские власти намерены ликвидировать «аварийные» деревья в городе

Российские власти Ялты намерены усилить работу по ликвидации сухих «аварийных» деревьев. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Андрей Ростенко.

В городе и поселках Южного берега Крыма, по мнению Ростенко, много сухих деревьев, которые «давно пережили свой биологический возраст, и своим внешним видом не только уродуют облик населенных пунктов, но и представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей».

«Нужно усилить работу по их сносу, и привлечь к этому процессу не только работников МБУ «Зеленстрой», которые и так делают все возможное, но и управляющие компании. Особое внимание нужно уделить сухим деревьям, которые расположены в общественных местах и на придомовых территориях», – сказал глава города.

23 октября 2016 года на центральных улицах Симферополя, где проходила реконструкция, вырубили десятки деревьев. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс в соцсетях. Власти города заявили журналистам, что были вырублены деревья, взамен которых по итогам реконструкции будут высажены новые растения.

В рамках реконструкции улицы Пушкина в аннексированном Симферополе вырубили 18 лип.



