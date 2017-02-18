Из-за взрыва в Турции погиб трехлетний ребенок

Власти Турции сообщают о гибели трехлетнего мальчика и еще 15 раненых при взрыве возле гостевого комплекса для судей и прокуроров на юго-востоке страны. Об этом сообщает Радіо Свобода.



Государственное агентство новостей Турции Anadolu, цитируя главу провинции Шанлыурфа, сообщает, что взрыв произошел 17 февраля в преимущественно курдском городе Вираншехир, у границы с Сирией. Взрывчатка была заложена в автомобиле.



Погибший ребенок – сын сотрудника суда. Пока никто ответственности за взрыв не взял.



В течение последних двух лет в Турции совершено ряд атак, ответственность за которые Анкара возлагает на группировку «Исламское государство» и «Курдскую рабочую партию».



Курдские группы возобновили нападения с того момента, как в 2015 году было нарушено перемирие между ними и турецкими силовиками.