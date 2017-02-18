В Крыму планируют изъять 2,5 га земли для строительства новой транспортной развязки

Подконтрольное Кремлю министерство имущественных и земельных отношений Крыма проводит поиск собственников земельных участков, которые подлежат изъятию с целью строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Собственникам 11 земельных участков необходимо в течение 60 дней подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих эти права. В соответствии с действующим законодательством, государство в полной мере компенсирует гражданам затраты, причиненные в результате изъятия земельных участков для государственных нужд», – отметили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».