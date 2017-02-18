В Симферополе сообщают об открытии нового сосудистого центра

В Симферополе 18 февраля на базе больницы им. Семашко открыли новый сосудистый центр. Об этом сообщают «РИА Новости Крым».

«Сегодня мы открываем неврологическую часть центра, рассчитанную на 60 коек, в том числе 12 коек реанимации и интенсивной терапии», — заявил главный врач клинической больницы имени Семашко Александр Остапенко.

В структуру нового центра входит 15 отделений, в том числе неврологическое, кардиологическое, анестезиологии – реанимации, сосудистой хирургии, лучевой диагностики, физиотерапии, а также клинико-диагностическая лаборатория. Всего центр включает в себя 230 коек.

В конце прошлого года сообщалось, что в январе 2017 года на территории севастопольской горбольницы №1 планируют открыть современный сосудистый центр. Позднее главврач больницы заявлял, что сосудистый центр начнет свою работу только весной 2017 года.