Крымским студентам усложняют поступление в украинские ВУЗы – общественница

Постановление украинского Кабмина №1035 запрещает крымчанам перевозить на материк собственное имущество и тормозит приток абитуриентов в украинские вузы. Об этом заявила заместитель председателя Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова.



«Постановление №1035, по сути, срывает нам уже вторую вступительную кампанию. Когда родители будут принимать решение, где же учиться их ребенку, ознакомившись со списком постановления 1035, они вряд ли выберут Украину. Потому что в соответствии с этим постановлением они купить все необходимое на материке», – заявила Потапова.



Она утверждает, что запрещено провозить большое количество необходимых вещей.

«Зато в списке таможенников есть лыжи, переносной телевизор, пейджер и тому подобное. Запрещен даже персональный компьютер – должен быть только ноутбук», – отметила Потапова.

В четверг, 16 февраля, в Киеве во время межведомственного совещания, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, внес протокольное поручение, которое назначает доработу изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом.

14 февраля народные депутаты Украины от Херсонской области подготовили законопроект, согласно которому абитуриенты из Крыма смогут получить квоту на вступление в херсонские вузы без прохождения внешнего независимого оценивания.