Со стороны России водители ожидают переправы через Керченский пролив около четырех суток

Водители грузовых автомобилей в российском порту «Кавказ» ожидают переправы через Керченский пролив 93 часа. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе оператора Керченской переправы – ООО «Морская дирекция».

В пресс-службе отметили, что на данный момент с российской стороны в очереди на переправу скопилось 952 грузовых автомобиля. Со стороны Крыма скопились 121 автомобиль.

Накануне на Керченской переправе организовали пункт обогрева и полевую кухню.

Вечером 16 февраля появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.