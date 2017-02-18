В Крыму отчитались о росте доходной части бюджета

За первый месяц текущего года профицит – превышение доходов над расходами бюджета Крым составил более 3,1 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства финансов полуострова.

«Исполнение основных показателей бюджета Республики Крым за январь составило: по объему поступивших доходов – 7,177 млрд руб. (5,4% к общему объему утвержденных доходов бюджета Крыма на 2017 год), по исполнению расходов – 4,038 млрд руб. (3% к общему объему утвержденных расходов бюджета республики на 2017 год)», – заявила российский министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В конце декабря 2016 года в аннексированном Крыму приняли бюджет на 2017 год, отчитавшись о «рекордном» будущем росте доходов. Согласно принятому документу, доходная часть казны полуострова составит почти 132 миллиарда рублей, а расходная – без малого 135 миллиардов рублей.

Самый большой объем расходов планируют направить на национальную экономику(50 млрд рублей), образование (31,6 млрд рублей), социальную политику (22, 2 млрд рублей), здравоохранение (11,7 млрд рублей). На сферу ЖКХ и отрасли культуры и кинематографа хотят потратить по 5,5 млрд рублей.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявляла, что аннексированный Россией Крым по итогам 2016 финансового года показал, что по-прежнему остается на две трети дотационным регионом. Кроме того, полуостров показывает «фантастические темпы роста» расходов выделенных денег.