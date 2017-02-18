Меркель: Минские соглашения все еще могут быть полезными

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за поиск политического решения конфликта на востоке Украины и поддержала Минские соглашения 2015 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отметила Меркель 18 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, она «против выбрасывания того, что все еще может быть полезным».



Она добавила, что НАТО должно защищать принцип территориальной целостности и «укрепить восточный фланг» после вмешательства России в Украине.



Президент Украины Петр Порошенко 17 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что политика умиротворения не остановит Россию, и любые соглашения с этой страной за спиной Украины невозможны и только усугубят ситуацию.



«Мой месседж прост – ничего об Украине без Украины. Любая сделка с Путиным за спиной Украины только ухудшит ситуацию», – заявил Порошенко.



Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Киев и Запад не признают этого и считают полуостров украинской территорией. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы». Из-за агрессии России против Украины Запад ввел ряд санкций против Москвы.



