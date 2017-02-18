«Единая Россия» ищет кандидата в губернаторы Севастополя среди своих партийцев в городе

В партии «Единая Россия» решили выбрать кандидата на пост губернатора Севастополя из местных кадров. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Сейчас в Севастополе единороссы жалуются на слабость местного исполкома и говорят о дефиците сильных и ярких партийных фигур. Поэтому «Единая Россия» решила помочь провести серию консультаций с местными лидерами: главная задача – укрепить региональное отделение, а также найти в своих рядах новые интересные лица. По мнению Москвы, у севастопольской ячейки есть высокий потенциал, который необходимо раскрыть к губернаторским выборам», – сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

Депутаты подконтрольного Кремлю Законодательного Собрания Севастополя поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект, регламентирующий процедуру всенародных выборов губернатора города. Основную дискуссию в парламентском корпусе вызвали положения о так называемом муниципальном фильтре – минимальном количестве подписей депутатов, которые необходимо собрать кандидату на пост губернатора Севастополя в поддержку своего выдвижения. Правительство предложило максимально допустимый российским законодательством барьер – 10% от общего числа депутатов. В абсолютном математическом выражении, кандидат в депутаты, при действии данной нормы, должен будет собрать не менее 12-ти подписей в 6-ти муниципальных советах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».