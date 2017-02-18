В Крыму анонсируют увеличение расходов на социальную защиту

В этом году запланировано увеличение объема финансирования, направленного на социальную защиту населения, на 1,2 млрд рублей больше, чем в прошлом годом. Об этом сообщила в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«В 2017 году расходы на социальную защиту населения по сравнению с 2016 годом увеличатся на 1,2 млрд рублей и составят 13,7 млрд рублей. В этом году мы будем сохранять объем выплат соцподдержки, а в некоторых случаях увеличивать», заявила российский заместитель председателя крымского парламента Алла Пашкунова.

Она утверждает, что одной из важных задач в этом году является начало строительства трех новых учреждений психоневрологического профиля общей мощностью 750 койко-мест в городах Белогорск, Бахчисарай и в Красногвардейском районе на сумму 2,1 млрд рублей.

В конце декабря 2016 года в аннексированном Крыму приняли бюджет на 2017 год, отчитавшись о «рекордном» будущем росте доходов. Согласно принятому документу, доходная часть казны полуострова составит почти 132 миллиарда рублей, а расходная – без малого 135 миллиардов рублей.

Самый большой объем расходов планируют направить на национальную экономику(50 млрд рублей), образование (31,6 млрд рублей), социальную политику (22, 2 млрд рублей), здравоохранение (11,7 млрд рублей). На сферу ЖКХ и отрасли культуры и кинематографа хотят потратить по 5,5 млрд рублей.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявляла, что аннексированный Россией Крым по итогам 2016 финансового года показал, что по-прежнему остается на две трети дотационным регионом. Кроме того, полуостров показывает «фантастические темпы роста» расходов выделенных денег.