Вопрос Крыма важен для кандидата на пост президента Франции Фийона – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Бруно Ле Мэром, который является внешнеполитическим советником кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийон. В ходе разговора обсуждались вопросы Крыма и Донбасса. Об этом Климкин написал на своей странице в Твиттере.



«Вопросы украинского Крыма и Донбасса важны для команды Франсуа Фийона.Обговорили это с его внешнеполитическим советником Бруно Ле Мэром», – написал Климкин 18 февраля в Twitter.

Франсуа Фийон, выдвиженец правой партии «Республиканцы», 23 января заявил, что экономические санкции Европейского союза в отношении России полностью неэффективны и призвал найти другой способ для общения ЕС с Москвой. Фийон также заявил, что Украина делает недостаточно для того, чтобы положить конец конфликту на части Донбасса.