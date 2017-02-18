В Крыму планируют ввести мораторий на создание карьеров

В Крыму планируют ввести мораторий на разработку карьеров. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма.

«Мы предлагаем обратиться к депутатам Госдумы с просьбой подумать над тем, чтобы объявить территорию Крымского полуострова регионом экологического и рекреационного развития, чтобы у нас автоматически было запрещено устраивать карьеры для добычи строительных материалов. Возможно, даже получится ввести мораторий с учетом того, что сейчас Год экологии», – заявила член российского комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Крыма Ольга Виноградова.

Фактические власти Крыма заявляют, что на полуострове выдано достаточное количество разрешений на разработку карьеров, «и тот объем строительных материалов, который в них добывают, полностью покрывает все нужды полуострова».

Раньше сообщалось, что в связи со стройкой Керченского моста и трассы Таврида, на полуострове заявляют о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Подконтрольные России власти полуострова решили покрыть недостачу щебня и других материалов добычей ископаемых в Крыму.