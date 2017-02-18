Мы должны привлечь Россию к ответственности за действия в Украине – Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия должна ответить за свои действия в Украине. Об этом он заявил 18 февраля во выступлении на Мюнхенской конференции в сфере безопасности.



«Что касается Украины, то мы должны привлечь Россию к ответственности», – цитирует выступление Пенса официальный Twitter-аккаунт конференции в Мюнхене.

Вице-президент США также отметил преданности Вашингтона партнерству в союзе НАТО.



«Хочу вас заверить от имени президента Трампа, что Соединенные Штаты Америки поддерживают НАТО, мы не отступим от наших обязательств перед альянсом», – отметил Пенс.



В своем выступлении, которое предшествовало заявлениям вице-президента США, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила приверженность поиску политического решения конфликта на востоке Украины и поддержала Минские соглашения 2015 года. Как отметила Меркель, она «против выбрасывания того, что все еще может быть полезным». Меркель добавила, что НАТО должно защищать принцип территориальной целостности и «укрепить восточный фланг» после вмешательства России в Украине.



Президент Украины Петр Порошенко 17 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что политика умиротворения не остановит Россию, и любые соглашения с этой страной за спиной Украины невозможны и только усугубят ситуацию.



«Мой месседж прост – ничего об Украине без Украины. Любая сделка с Путиным за спиной Украины только ухудшит ситуацию», – заявил Порошенко.



Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Киев и Запад не признают этого и считают полуостров украинской территорией. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы». Из-за агрессии России против Украины Запад ввел ряд санкций против Москвы.