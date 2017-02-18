Бахчисарайский район получил автомобили скорой помощи – власти

Бахчисарайскому району Крыма передали шесть автомобилей скорой помощи. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава районного совета Рефат Дердаров.

«Все шесть автомобилей оснащены необходимым оборудованием для транспортировки носилочных больных, соответствуют требованиями безопасности перевозки врачей и пациентов. 2 из них будут работать при центральной районной больнице, остальные 4 – в Куйбышевском, Почтовском, Вилинском, Угловском сельских поселениях», – написал Дердаров.

В конце января подконтрольная Кремлю прокуратура Центрального района Симферополя выявила отсутствие в комплектации бригад Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи двух препаратов из перечня жизненно необходимых.

В Севастополе 18 января заявили о передаче городу 13-ти машин «скорой помощи».

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя ранее распорядилось заключить госконтракт на строительство пяти модульных врачебных амбулаторий.

По данным российского департамента здравоохранения Севастополя, севастопольская медицина пополнится 15 крупными медицинскими объектами до 2020 года.