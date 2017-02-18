Крымский пармезан: Как Трамп «кинул» Кремль, а британские ученые Аксенова

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 18 февраля Александр Янковский и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Как Дональд Трамп перестал быть пророссийским президентом, кто приехал в Крым под видом британских археологов, как морская стихия спутала все карты строителям Керченского моста и на каких пляжах Крыма вы подцепите инфекцию? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.