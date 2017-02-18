Musafir vaqtı: Украинский поэт и переводчик крымскотатарской поэзии – Николай Мирошниченко

В гостях проекта «Musafir vaqtı» Ильгама Аллахвердиева – глава Союза азербайджанской молодежи в Украине, а также близкий друг крымскотатарского народа. Наша гостья расскажет о творческом вечере посвященном 70-летию и памяти украинского поэтаи переводчика крымскотатарской поэзии Николая Мирошниченко.

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.