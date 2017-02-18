В Ялте сообщили о сносе «незаконных торговых объектов»

В Ялте 17 февраля снесли «незаконные торговые объекты», расположенные на территории, принадлежащей ООО Парк-отель «Марат». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«На протяжении двух лет проводилась работа с собственниками этих объектов, в ходе которых они предупреждались о необходимости прекращения незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, они извещались о том, что право на ведение предпринимательской деятельности они могут получить в установленном законом порядке. Но, несмотря на неоднократные доводы администрации города, правообладатели данных кафе не торопились этого делать, поэтому было принято решение о принудительном сносе», – заявила подконтрольная Кремлю начальник управления потребительского рынка и услуг Ялты Светлана Карташова.

Она утверждает, что эта работа проводится «в рамках подготовки к предстоящему курортному сезону и в целях благоустройства Ялты».

В декабре прошлого года в Черноморском районе Крыма сообщали о демонтаже «незаконных самостроев».

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в конце сентября распорядился полностью зачистить плато горы Ай-Петри от незаконных строений. Начало сноса объектов чиновник анонсировал на 1 ноября текущего года. Кроме того, Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.