В Крыму заявляют о начале ликвидации свалок

Российское министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма приступило к ликвидации стихийно свалки находящейся вблизи села Аграрное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Свалка имеет площадь 730 кв. м. Для ее ликвидации привлечена специализированная техника -фронтальный погрузчик с объемом ковша 3 куб.м и два автомобиля Камаз. Полная ликвидация и зачистка площади займет 7-10 календарных дней, учитывая сложные погодные условия», – заявил подконтрольный Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

В пресс-службе отметили. что в течение года планируется ликвидировать около 40 несанкционированных свалок по всей территории полуострова.

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Примечательно, что прошлой осенью Нараев утверждал, что для решения мусорной проблемы в Крыму надо построить 6 мусороперерабатывающих заводов.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.