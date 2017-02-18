Американская компания отложила первый полет на Марс до 2020 года

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отложила первый полет на Марс на два года. Запуск корабля на красную планету теперь запланирован на 2020 год, сообщает Радио Свобода.

В корпорации пояснили, что им требуется больше времени и ресурсов для развития программы экипажей и создания тяжелой ракеты-носителя. Первый пуск такой ракеты намечен на лето этого года. В прошлом году Маск представил план колонизации Марса, который планирует осуществить в ближайшее десятилетие.



К 2020 году космическое агентство NASA готовится запустить еще один марсоход. В этом же году планируется отправка устройства от программы ExoMars, совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства.