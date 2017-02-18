В Запорожье на ярмарке собирают средства для украинских военных

В Запорожье волонтеры организовали ярмарку, на которой продают сувениры и проводят мастер-классы, собирая средства на поддержку украинских военных. Акцию проводят местные активисты «Крым-SOS» в Запорожском областном центре молодежи.

«Преимущественно этим занимались местные волонтеры, но мы решили присоединиться к процессу, поскольку считаем, что помощи и поддержки требуют не только внутреннее перемещенные лица, не только мирное население, которое находится на оккупированных территориях, но и те ребята, которые нас защищают. Это своего рода наша обязанность перед ними. Помогаем, как можем – какими-то социальными акциями, где-то материально мы их тоже поддерживаем», — рассказал Радіо Свобода координатор «Крым-SOS» Наталья Опенко.





К акции, кроме крымчан, присоединились и переселенцы из Востока Украины – представители местной общественной организации «Мост. Донбасская инициатива»

На данный момент в Запорожской области зарегистрированы более 69 тысяч внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса.



По данным Министерства социальной политики Украины, в целом в стране взяты на учет более 1,6 миллиона переселенцев.