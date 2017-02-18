Больницы Севастополя переводят на электронное обслуживание пациентов

В Севастополе оптимизируют работу больниц в рамках проекта «Бережливая поликлиника», направленного на улучшение оказания первичной медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, реализация этой программы началась в детской и взрослой поликлиниках № 2 городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, а также поликлиниках больниц № 2 и № 9.



А с 1 марта ее запустят в больницах № 3, 4 и 6.



«Первые месяцы показали эффективность проекта. Основное преимущество «Бережливых поликлиник» – компьютеризация учетных записей. Медицинские учреждения доукомплектованы компьютерами, разработаны и внедрены специализированные программы, позволяющие снизить объем «бумажной» работы – ведение журналов и заполнения карт. Высвободившееся время участковые терапевты и медсестры уделяют пациентам, что позволило увеличить пропускную способность поликлиник», – утверждает руководитель проекта «Бережливая поликлиника», начальник отдела городского департамента здравоохранения Анна Островская.

Кроме того, электронная система позволяет терапевту сразу же выдать талон пациенту на прием к узкому специалисту. Ранее посетители поликлиники были вынуждены заново обращался в регистратуру и записываться на прием.

По словам Анны Островской, для мониторинга результатов работы «Бережливых поликлиник» медицинские страховые организации проводят анкетирование пациентов.

«На сегодняшний день, жители города, обращающиеся в поликлиники, отмечают улучшения в оказании помощи: сократилось время ожидания на прием к специалисту, увеличилась пропускная способность на забор крови», – утверждает руководитель проекта «Бережливая поликлиника».

По ее словам, полноценно программа будет реализована в городе к началу лета.