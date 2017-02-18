Симферопольцев призывают сдать опасные отходы

В Симферополе 25 февраля пройдет экологическая акция «Сбор опасных отходов от населения на безвозмездной основе».

Как сообщает пресс-центр подконтрольной России администрации города, акция пройдет на бульваре Франко у памятника воинам-афганцам.

«В ходе мероприятия все желающие будут иметь возможность сдать опасные бытовые отходы, такие как: лампы дневного света, термометры, покрышки, оргтехнику, просроченные медикаменты и тому подобное для их последующей транспортировки и утилизации», – говорится в сообщении.

Пункт приема отходов на месте акции организует местная частная фирма.