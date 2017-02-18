В Евпатории запретили парковаться на центральной площади города

В Евпатории запретили транспорту останавливаться и парковаться на Театральной площади города. Соответствующее постановление принято подконтрольной России администрацией города, сообщает пресс-служба ведомства.

Местные рабочие установили здесь пять дорожных знаков с табличками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Отныне остановка и стоянка транспорта может проводиться только на прилегающих улицах..

«Вопрос о запрете парковки на площади уже не раз поднимался горожанами, членами общественной палаты и депутатами. Все они едины во мнении, что главная площадь города – не место для скопления автотранспорта», – говорится в сообщении.

В случае если запрет будет игнорироваться, чиновники обещают эвакуировать транспорт нарушителей и отправлять его на штрафстоянку.