В Крыму решили учредить свой «Оскар»

В Крыму появится свой «Оскар» для представителей туристической отрасли. Об этом сообщает РИА Новости. Крым со ссылкой на главу комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму подконтрольного России парламента Крыма Алексея Черняка.



По его словам, лучших представителей туристического бизнеса полуострова выберут в рамках акции «Признание года» в 16 номинациях. Сбор заявок на участие стартовал 1 января. Имена победителей назовут в конце марта.

«Мы постарались охватить все сферы отрасли, начиная от номинации «Лучший официант», «Лучшая горничная» до «Лучших объектов размещения». Помимо того, что мы будем награждать лучших из лучших, хотим саму акцию сделать туристическим «Оскаром» в Крыму, чтобы она каждый год набирала обороты, большее количество желающих. Сами работники туротрасли захотели, чтобы это была большая нестандартная акция, где бы они могли себя показать: виноделы, и сыровары, и объекты размещения, и объекты питания. В Крыму такого нет», – отметил Алексей Черняк.



Он также добавил, что организаторы премии собираются вручить специальный приз тем, кто вносит вклад в развитие туристической отрасли полуострова.