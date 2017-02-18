«Нормандская четверка» договорилась повлиять на прекращение огня на Донбассе с 20 февраля

Главы министерств иностранных дел стран «нормандской четверки» заявили о готовности повлиять на введение режима прекращения огня на Донбассе с 20 февраля. Об этом они договорились на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая продолжалась около часа, сообщает Радіо Свобода.

В переговорах приняли участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Украины – Павел Климкин, Германии – Зигмар Габриэль, Франции – Жан-Марк Эро и России – Сергей Лавров.

Глава МИДа Франции Жан-Марк Эро подчеркнул, что альтернативы Минским договоренностям нет, и что стороны будут проводить встречи до тех пор, пока не достигнут прогресса.



Як сообщил глава МИДа Германии Зигмар Габриэль, министры договорились «не расширять формат переговоров», но не исключают вариант более тесного взаимодействия с США и на протяжении следующих двух недель планируют собраться снова, чтобы обсудить текущую ситуацию на востоке Украины.

Габриэль также заявил о необходимости прекращения блокады Донбаса, отведения тяжелого вооружения и допуска мониторинговой миссии для контроля над местами его хранения.

«Мы, конечно, говорили о повышении уровня насилия в последние недели. Все стороны согласились реализовать договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске, достигнутые два дня назад, об установлении режима тишины, и о том, что не воплощено до сегодняшнего дня, – об отведении тяжелого вооружении от линии размежевания», – сказал Габриэль.

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Несколько пакетов договоренностей, достигнутых на переговорах в белорусском Минске в 2014-2015 годах и известных как Минские договоренности, предусматривают среди прочего прекращение огня, выведение из территории Украины иностранных войск, наемников и вооружения, освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых людей и восстановление контроля ОБСЄ над украинско-российской границей.