В Крыму целый год будут возить по регионам фотографии из «Красной книги»

В Крыму открылась передвижная фотовыставка «Красная книга Крыма в фотообъективе».



Первым городом, где ее показали, стала Феодосия, сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

Организаторами фотовыставки являются Министерство экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма и Союз добровольцев России. Она организована в рамках года экологии, объявленного российскими властями.

На выставке представлены более 70 фоторабот одного из авторов «Красной книги Крыма» – старшего преподавателя кафедры геоэкологии Крымского федерального университета имени Вернадского Григория Прокопова.

«Работы посвящены уникальным представителям животного и растительного мира нашего полуострова. Григорий Прокопов отметил, что каждый может помочь науке, информируя специалистов о местах нахождения краснокнижной флоры и фауны. А представители Министерства экологии призвали беречь природу, не поддерживать браконьеров, не покупать краснокнижные первоцветы, изделия из редких видов растений», – говорится в сообщении.



Работа выставки продолжится в течение всего года. Планируется, что ее покажут в Алуште, Бахчисарае, Джанкое, Евпатории, Керчи, Судаке, Ялте, Белогорске и Симферополе.