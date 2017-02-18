В Евпатории штормами размывает пляжи

На евпаторийских пляжах море выносит песок с прибрежной зоны. Такие факты зафиксировали представители рабочей группы подконтрольной России администрации города, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее информации, городские чиновники обследовали местные пляжи по улицам Симферопольской и Киевской.

«В период зимних штормов особенно актуальна проблема выноса песка с прибрежной зоны. Такие факты зафиксированы на одном из пляжей санатория «Мечта» и на пляже «Золотые пески». Пользователям данных территорий будут направлены предписания о наведении порядка», – говорится в сообщении.

Как пояснила начальник отдела курорта и туризма администрации Евпатории Татьяна Юмина, причиной образования подобных песчаных наносов является неправильная консервации пляжей. «Отделом неоднократно давались рекомендации по сохранению песка, но не все пользователи выполняют их в полной мере», – утверждает она.

В администрации обещают продолжать обследования пляжных территорий еженедельно.