В Симферополе не смогли определиться с эскизом памятника князю Александру Невскому

Конкурс на лучший проект памятника князю, полководцу Александру Невскому в Симферополе признан не состоявшимся. Такое решение было принято по результатам заседания жюри конкурса, сообщает пресс-служба администрации.

По информации пресс-службы, конкурс проводился в один тур с 1 сентября 2016 года по 31 января 2017 года. В конкурсного жюри во главе с заместителем главы подконтрольной России администрации города Юрием Туром вошли специалисты в области архитектуры, градостроительства и искусствоведения.

«Целью конкурса являлся выбор лучшего проекта, выполненного на высоком профессиональном уровне, а также разработка художественных и архитектурных решений, определяющих место и образное представление о памятнике святому благоверному князю», – говорится в сообщении.

По результатам заседания конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что заявленные проекты не соответствовали требованиям, указанным в положении о проведении конкурса.