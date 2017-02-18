Крымские власти пока не нашли места детскому космопарку

В Министерстве культуры подконтрольного России правительства Крым пока не определились с местом размещения будущего детского космопарка, который станет музеем истории космонавтики полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, проект планируется реализовать в Евпатории, но где конкретно, пока не ясно.

«В рамках очередных мероприятий под председательством депутата крымского парламента Валерия Аксенова состоялся выезд членов рабочей группы с участием сотрудников Министерства культуры Крыма в Евпаторию по вопросу определения предварительного места размещения музейного комплекса», – говорится в сообщении.

При этом министр культуры подконтрольного России правительства Крыма Арина Новосельская называет этот проект одним из приоритетных в сфере развития музейной сферы полуострова.

О планах по реализации в Крыму проекта «Музей истории космонавтики – детский Космопарк» в крымском Минкульте заявили в прошлом году.

Комплекс хотят строить в несколько этапов: сначала сам музей истории космонавтики, на втором этапе – музей науки и технологий, на третьем этапе – планетарий с обсерваторией, кинотеатр и центр подготовки юных космонавтов.

