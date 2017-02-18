В Бельгии поезд сошел с рельсов: 1 погибший, десятки раненных

Один человек погиб и как минимум 27 получили травмы в результате схождения с рельсов пассажирского поезда в Бельгии.



Как сообщает Радіо Свобода, поезд перевернулся на бок вскоре после выхода из города Левен, который расположен в 25 километрах на восток от столицы – Брюсселя.

По данным спасателей, погибшего человека выявили придавленным снаружи. По предварительным данным, он не был пассажиром поезда.

Кроме того, трое травмированных людей находятся в тяжелом состоянии.

Сообщение между Левеном и Брюсселем приостановлено. На место трагедии прибыл премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.