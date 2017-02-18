В Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

В российском Петербурге 18 февраля прошли пикеты в поддержку крымских татар.



Как передает корреспондент Радио Свобода, около 10 гражданских активистов при поддержке петербургского отделения движения «Солидарность» вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку крымских татар.



Фото с публикует на своей странице в Faсebook российский общественник Константин Ершов.



Особое внимание они уделили судьбе 19 жителей аннексированного Крыма, арестованных по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», четверо из них уже осуждены.



По подсчетам активистов, в семьях арестованных без отцов остались 64 ребенка.



Также акция в поддержку крымских татар состоялась 18 февраля в Москве. Ее участники держали в руках плакаты с лозунгами: «Руки прочь от Меджлиса!», «Автономию крымским татарам!».

Требования пикетчиков также касались освобождения заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза и других фигурантов «дела 26 февраля».

Активисты считают, что давление на крымских татар связано с их последовательной позицией против российской аннексии Крыма.

Проведению пикетов пытались помешать два провокатора. В целом реакция прохожих на плакаты в поддержку крымских татар была достаточно агрессивной – люди не только не высказывали поддержку активистам, но и не хотели получать никакой информации о положении крымских татар в Крыму.