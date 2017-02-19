Власти Симферополя утверждают, что горожане поддерживают зачистку Центрального рынка

Подконтрольные России власти Симферополя продолжают зачистку Центрального рынка города, утверждая, что горожане почти единогласно поддерживают эти действия.

Пресс- служба администрации распространила сообщение со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Александра Овдиенко, в котором он рассказывает о планах по демонтажу нестационарных объектов, расположенных на прилегающей к Центральному рынку территории.



«Основываясь на мнении подавляющего большинства симферопольцев, которые приняли участие в голосовании на сайте «Активный Симферополь» по вопросу благоустройства площади перед центральным рынком, а это 94% респондентов, можно утверждать – горожане всецело поддерживают снос данных объектов», – говорит Александра Овдиенко.



Он также распорядился повысить эффективность работы по санитарной очистке прилегающей к рынку территории и принятия мер реагирования в отношении нарушителей правил благоустройства.

Зачистка рыночных площадей в районе крупнейшего симферопольского Центрального рынка началась в 2015 году по инициативе руководства города. Затем здесь принялись за очистку самого рынка и всей прилегающей к нему территории, в результате чего без работы остались более 1000 предпринимателей.



Таким образом, по словам чиновников, они хотят полностью освободить центральную часть города от торговых павильонов и обустроить на их месте общественную территорию.