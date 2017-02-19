Победителями третьего полуфинального отбора на «Евровидение» от Украины стали Melovin и O.Torvald

Музыкальная группа O.Torvald и певец Melovin стали победителями третьего, заключительного полуфинала отбора на песенный конкурс «Евровидение-2017» от Украины. Об этом говорится на странице организаторов в Фейсбук.

Сообщается, что по результатам голосования жюри и подсчета зрительских голосов в финал не прошли группа Кузьмы Скрябина Singing pants, певица Анастасия Прудиус, певец Виталий Козловский, группы Kаdnay, Green Grey и Vivienne Mort.

Во время голосования 7 и 8 баллов соответственно получили победители – группа O.Torvald и певец Melovin.

(Выступление группы O.Torvald)

(Выступление певца Melovin)

В ходе предыдущих двух полуфиналов в финал попали группа «Сальто назад», Tayanna (певица Татьяна Решетняк), певица Illaria и Rozhden.

Финал национального отбора на песенный конкурс состоится 25 февраля.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра, на левом берегу Днепра. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы Джамалы в мае прошлого года в Швеции.