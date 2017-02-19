Главную премию Берлинале получила драма «О теле и душе»

Вручены награды 67-го Берлинского кинофестиваля. Главный приз – «Золотой медведь» – достался драме Ильдико Эньеди «О теле и душе». Этот фильм получил также приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ и другие награды. В волшебном лесу обитают два оленя. Их встреча снится героям картины, работающим на будапештской скотобойне. Ильдико Эньеди рассказывает историю любви Эндре и Марии, постепенно открывающих мир пылких желаний, но опасающихся своих чувств.

Ильдико Эньеди начала работу в кино в 80-е годы. Ее первая полнометражная лента «Мой XX век» (1988) получила «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля – награду за лучший дебют.

«Серебряным медведем» жюри под председательством режиссера Пола Верховена отметило фильм Алена Гомиса «Фелисите». Героиня картины, певица из Конго, хочет спасти своего сына, попавшего в катастрофу и нуждающегося в деньгах на лечение, а после выздоровления пытается вернуть его на путь истинный.

Кинокритики предполагали, что не останется без награды фильм Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды». Беженец из Сирии Халед получает отказ от финских властей и решает остаться в стране нелегально. Заметивший его на улице владелец ресторана Викстрем предлагает сирийцу кров и работу. Это типичная для знаменитого финского режиссера картина об утопическом союзе людей, встретившихся по воле судьбы.

Приз жюри молодежной секции фестиваля «Поколение 14+» получил украинский фильм «Школа номер 3» об учащихся школы, разрушенной во время боевых действий в Донбассе, а затем восстановленной.

Российские картины в главном конкурсе Берлинале не участвовали. В секции «Панорама» была показана российско-грузинская лента «Заложники» режиссера Резо Гигинеишвили: триллер о попытке захвата группой молодых людей самолета Тбилиси-Батуми в 1983 году.

Событием на Берлинале стал показ фильма об украинском политзаключенном в России Олеге Сенцове. Билеты на премьеру фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс» («Испытание: Россия против Олега Сенцова») были раскуплены заранее, а показ сопровождался флешмобом и сбором подписей в поддержку политзаключенного.

Фильм демонстрировался вне конкурса. Автор фильма «Процесс» – 42-летний россиянин Аскольд Куров. Режиссер фильмов «Зима, уходи!» о протестном движении в России 2011-2012 годов и «Дети 404» о судьбе российских ЛГБТ-подростков.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.