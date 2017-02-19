Активисты рассказали российскому обществу о ситуации в Крыму

В субботу 18 февраля, активисты инициативной группы «Стратегия-18» четвертый раз вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы поддержать крымчан и рассказать российскому обществу о ситуации в Крыму. Акция солидарности рассчитана на привлечение внимания к трагедии коренного народа полуострова, рассказывают активисты в Фейсбук.

«За час на Невском успеваешь услышать все злые слова и о татарах, и о себе, и о прочих «предателях родины». Но и хорошее случается. Хоть чуть-чуть, но обязательно. Парень и девушка: «Ура! Молодежь за вас!» Пожилая дама: «Спасибо!» Кто-то просто кивнул, кто улыбнулся и приветственно махал руками. Иностранцы просили объяснить суть акции и хотели сфотографироваться со мной и с плакатом. Неожиданную поддержку я получила от дворника (зеленая фирменная жилетка Жилкомсервиса Центрального района – все, как полагается)....Но такие слова – исключение, а правило – универсальный ответ «вы все врете», угрозы, выяснение, сколько нам заплатили», – рассказывает о своих впечатлениях.активистка из Санкт-Петербурга Евгения Литвинова.

Участники акции также говорили о необходимости поддержки крымских журналистов и требовали прекратить давление на адвокатов в Крыму.

«Мы призываем тех, кто считает себя СМИ, поддержать крымских журналистов – Семену – и других, кто освещает проблемы Крыма, журналиста Сущенко, захваченного в Москве и находящегося в СИЗО по несправедливым обвинениям. Мы призываем освещать тему крымских реалий в СМИ, эта тема замалчивается. Мы требуем отменить незаконный запрет Меджлиса, преследование активистов, крымских адвокатов, защищающих крымских татар», – указала активист из Москвы Вера Лаврешина.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать о фактах нарушения прав и свобод человека.