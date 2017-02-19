МИД Украины осудил кремлевский указ о признании «документов» «ДНР» и «ЛНР»

В Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании «документов», выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, об этом идет речь в официальном заявлении министерства иностранных дел Украины.

«Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности», – говорится в сообщении.

МИД призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию с целью «выполнения ею Минских договоренностей и возврата Кремля в международное правовое поле».

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ, которым признал «паспорта» и другие «документы», выданные группировками «ДНР» та «ЛНР».

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Несколько пакетов договоренностей, достигнутых на переговорах в белорусском Минске в 2014-2015 годах и известных как Минские договоренности, предусматривают среди прочего прекращение огня, выведение из территории Украины иностранных войск, наемников и вооружения, освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых людей и восстановление контроля ОБСЄ над украинско-российской границей.