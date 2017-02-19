Школьников Крыма учат проявлять нетерпимость к терроризму и экстремизму

В Тепловской и Кольчугинской школах Симферопольского района прошли уроки на тему «Терроризм в современном мире». Формированием у школьников чувства нетерпимости к «проявлениям террористической и экстремистской идеологии» занимались представители российских органов внутренних дел по Симферопольскому району, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ученикам 7-11 классов рассказали о террористических организациях, запрещенных на территории России, и «об опасностях, которые они за собой влекут». Сотрудник полиции рассказала о трагических последствиях террористических актов, совершенных в России.

«Терроризм – глобальная проблема современного мира. Слово «терроризм» означает «страх, ужас». То есть, терроризировать в прямом смысле значит держать в состоянии страха, наводить ужас. Терроризм бывает индивидуальный и организованный», – приводит пресс-служба цитату инспектора по делам несовершеннолетних российской полиции по Симферопольскому району Ирины Свиридовой.

Детям рассказали и об уголовной ответственности за участие в экстремистской деятельности и о негативных последствиях за ложное сообщение об угрозе теракта. Крымским ученикам объяснили меры собственной безопасности и алгоритм действий в случае обнаружения подозрительных предметов.