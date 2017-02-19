Размер средней пенсии в Севастополе составил более 12 тысяч рублей – Севастопольстат

На начало 2017 года размер средней пенсии в Севастополе составил 12 644 рублей (219 долларов, 5971 гривен), об этом уведомил подконтрольный Кремлю Севастопольстат. При этом средняя пенсия в соседней России анонсирована на уровне 13,6 тысяч рублей (232 доллара, 6422 гривны).

На полуострове же средний размер пенсии, по последним данным Крымстата, составляет 11,5 тысяч рублей (196 долларов, 5400 гривен), и покрывает пенсионный прожиточный минимум лишь на треть.

Потребительскую корзину местные чиновники оценили в сумму 8,4 тысяч рублей (143 доллара, 3966 гривен), при этом жители полуострова отмечают, что новый прожиточный минимум не соответствует их реальным затратам.

О том, что может позволить крымчанин на сумму пенсионных выплат, учитывая специфику крымского ценообразования, читайте в материале Крым.Реалии.