Для сохранения археологических памятников Крыма нужен «общественный контроль» – ОНФ

Общественный контроль должен стать одним из главных направлений для сохранения археологических памятников Крыма и Севастополя. Такое мнение высказывают активисты российской провластной организации «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Директор Института археологии Российской академии наук (РАН) Николай Макаров указал, что строительство создает серьезные риски для памятников в Крыму, поэтому местность необходимо тщательно исследовать, на что нужно немало времени. При этом сотрудников археологической охраны, выдающих разрешения на раскопки, в Крыму не хватает.

«Даже учтенные памятники не защищены от естественного разрушения. В Севастополе сегодня 2079 объектов культурного наследия, но до сих пор нет структуры, которая занималась бы реставрацией археологических объектов», – сказал член Архитектурно-художественного совета Севастополя Валерий Дорошко.

Проблему обсуждали в рамках экспертного совещания в котором приняли участие археологи, представители Минкультуры России, Института археологии РАН при работе над созданием программы учета артефактов на территории Крыма и Севастополя.

Накануне Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО.

мониторинговая миссия должна исследовать состояние «Херсонеса Таврического» и других объектов культурного наследия, которые внесены в предварительный список организации. К ним относятся Бахчисарайский дворец и Судакская крепость.