К 23 февраля в Крыму ждут делегацию «афганцев» из России

«Афганцев» из Саратовской области готовятся принять в Крыму 23 февраля, это будет дружественный визит, об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель общественной организации «Объединенный Крымский Союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов» Сергей Тарасов.

Гостей полуострова намерены приобщить к участию в мероприятиях в День защитника Отечества и пригласить к празднованию «Дня народной воли». Для «афганцев» запланирован визит на юбилей группы «Память» в Красногвардейске.

«Это легендарная группа с солистом Павлом Кравчуком, он был первым автором-исполнителем песен группы «Каскад», которая зародилась на территории Афганистана», – просветил Тарасов.

В 2015 году в Крыму был установлен «День народной воли» 23 февраля.

26 февраля перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».